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19:59 01.12.2020

СБУ провела обыски в Ивано-Франковском филиале "Суспильного", задержан менеджер

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СБУ провела обыски в Ивано-Франковском филиале "Суспильного", задержан менеджер

В Ивано-Франковском филиале "Суспильного" сотрудники Службы безопасности Украины во вторник, 1 декабря, провели обыски, был задержан менеджер, сообщает пресс-служба вещателя.

"По информации следователей, менеджеру филиала готовится объявление подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного Кодекса Украины. Если неправомерные действия сотрудника филиала будут подтверждены, "Суспильне" примет соответствующие меры в отношении виновных лиц. Общественный вещатель не терпит нарушения закона кем-либо", - сказано в заявлении на сайте "Супильного".

Отмечается, что "Суспильне" ожидает объективного, законного расследования со стороны правоохранительных органов и готово содействовать следствию.

"Вместе с тем важно, чтобы расследование происходило прозрачно и не имело признаков какого-либо давления на компанию. "Суспильному" небезразлична судьба его сотрудников. Как и в любой цивилизованной стране, мы исповедуем презумпцию невиновности, пока не доказано обратное", - говорится в заявлении.

В свою очередь СБУ на странице в Facebook сообщила о разоблачении на вымогательстве взяток менеджера Ивано-Франковского филиала телеканала, который частично находится в государственной собственности.

"По оперативным данным, менеджер регионального филиала систематически требовала от подчиненных работников взятки за назначение ежемесячных премий и надбавок к заработной плате. В ходе досудебного расследования сотрудники спецслужбы задокументировали осенью текущего года факт получения от подчиненных неправомерной выгоды. Для прекращения противоправной деятельности, менеджер задержан "на горячем" после получения очередной взятки в служебном кабинете", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что готовится объявление подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия.

 

 

 

Теги: #ивано_франковская #обыск #суспильне
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