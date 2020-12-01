Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - ОПУ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Как сообщает во вторник вечером пресс-служба Офиса президента, представляя Арестовича на встрече с руководителями профильных ведомств, Ермак отметил, что сегодня в украинском информационном пространстве тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать.

"Задача господина Арестович - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы - единственная команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - отметил руководитель Офиса президента.

Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса".

Ермак выразил надежду, что Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.