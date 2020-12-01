События

19:42 01.12.2020

Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - ОПУ

1 мин читать
Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - ОПУ

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил спикера делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Как сообщает во вторник вечером пресс-служба Офиса президента, представляя Арестовича на встрече с руководителями профильных ведомств, Ермак отметил, что сегодня в украинском информационном пространстве тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать.

"Задача господина Арестович - предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации или оскорблений. Мы - единственная команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", - отметил руководитель Офиса президента.

Среди задач советника по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны - согласование позиций профильных ведомств и наработка "единого голоса".

Ермак выразил надежду, что Арестович построит конструктивное взаимодействие со всеми представителями сектора безопасности и обороны Украины.

Теги: #опу #арестович #назначение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:49 27.11.2020
Экс-советнику руководителя Офиса президента Уманскому были предоставлены возможности доносить любую информацию руководству государства – Ермак

Экс-советнику руководителя Офиса президента Уманскому были предоставлены возможности доносить любую информацию руководству государства – Ермак

19:42 23.11.2020
Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской ОГА

Зеленский назначил Василия Хому главой Сумской ОГА

10:44 21.11.2020
Милованов сообщил, что работает внештатным советником руководителя Офиса президента

Милованов сообщил, что работает внештатным советником руководителя Офиса президента

18:05 20.11.2020
В Офисе президента признают недостаток коммуникации центральной власти с мэрами

В Офисе президента признают недостаток коммуникации центральной власти с мэрами

01:03 12.11.2020
Король Бахрейна утвердил новым премьером наследного принца

Король Бахрейна утвердил новым премьером наследного принца

10:08 30.10.2020
Украинская делегация в ТКГ инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в связи с обстрелом и гибелью двух украинских военных

Украинская делегация в ТКГ инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в связи с обстрелом и гибелью двух украинских военных

11:59 26.10.2020
Кабмин назначил врио главы ГАСИ Ирину Король

Кабмин назначил врио главы ГАСИ Ирину Король

02:34 24.10.2020
Саакашвили одобрил кандидатуру в. и. о. гостаможни Ентиса

Саакашвили одобрил кандидатуру в. и. о. гостаможни Ентиса

13:41 16.10.2020
Актуализация Будапештского меморандума позволит Украине создать более прочные переговорные позиции для возвращения всех оккупированных территорий – ОПУ

Актуализация Будапештского меморандума позволит Украине создать более прочные переговорные позиции для возвращения всех оккупированных территорий – ОПУ

11:50 16.10.2020
Народ должен выразить свое мнение о легализации медицинского применения каннабиса, иначе решения может не быть еще много лет – ОПУ

Народ должен выразить свое мнение о легализации медицинского применения каннабиса, иначе решения может не быть еще много лет – ОПУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ММПЧУ ООН фиксирует отсутствие жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий на Востоке Украины в течение трех месяцев

Российские наемники нарушили режим тишины возле Катериновки, потерь нет – штаб ООС

Возле здания Рады произошла небольшая потасовка, полиция просит участников митингов не прибегать к провокациям

ЕС отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в мошенничестве в ПриватБанке до его национализации

В с.Сюрте на Закарпатье новоизбранные депутаты пели гимн Венгрии, нардепы Безгин и Корниенко просят отреагировать

ПОСЛЕДНЕЕ

НАБУ завершило расследование попытки подкупа руководства Бюро и САП

СБУ провела обыски в Ивано-Франковском филиале "Суспильного", задержан менеджер

Делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве США прибыла в Одессу

ЕС констатирует застой реформы корпоративного управления в оборонной промышленности Украины

Литва просит Беларусь дать информацию о неполадках на первом блоке БелАЭС

Первые граждане Европы могут быть вакцинированы от COVID-19 до нового года - глава ЕК

Часть оставшихся без жилья из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве на Харьковщине не получили матпомощь из госбюджета из-за отсутствия документов

Фон дер Ляйен обвинила Венгрию и Польшу в блокировании антикризисного бюджета ЕС за счет миллионов европейцев

По факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство – глава Нацполиции

Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Луну для забора грунта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА