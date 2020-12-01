События

19:39 01.12.2020

Делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве США прибыла в Одессу

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Делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве США прибыла в Одессу

В Одессу прибыла делегация во главе с военно-морским атташе при посольстве США в Украине Питером Мэллори, сообщает Министерство обороны Украины.

Согласно сообщению на сайте ведомства, военно-морской атташе посетил главную базу Военно-морских сил Украины, где провел ряд двусторонних встреч с представителями командования ВМС Украины. Стороны обсудили направления двустороннего военного сотрудничества.

"Мы имеем большой опыт многолетнего сотрудничества с нашими партнерами, имеем сотрудничество, что касается как подготовки наших экипажей кораблей, органов управления, так и комплектования и повышения возможностей ВМС на море. Сегодняшний день был посвящен сотрудничеству в разных направлениях - это и подготовка личного состава, это и пополнение корабельным составом ВМС", - отметил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа по результатам встречи.

По его словам, также обсуждался вопрос безопасности в Черном и Азовском морях.

"Это сотрудничество очень полезно и необходимо для ВМС Украины", - добавил он.

 

Теги: #сша #вмс #визит
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