ЕС констатирует застой реформы корпоративного управления в оборонной промышленности Украины

Реформа корпоративного управления в оборонной промышленности Украины не продвинулась, отмечается в ежегодном отчете ЕС о реализации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, обнародованном во вторник в Брюсселе накануне заседания Совета ассоциации Украина-ЕС 8 декабря.

"Новый глава госконцерна "Укроборонпром" (Айварас Абромавичус – ИФ) предпринял ряд важных шагов в этом направлении по реорганизации отрасли в соответствии с принципами ОЭСР. Однако в октябре он был уволен со своей должности", – говорится в документе.

Его авторы указывают, что параллельно с этим в июле было создано новое Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпром) под руководством нового вице-премьера Олега Уруского, который возьмет на себя управление всеми государственными предприятиями оборонной промышленности.

В целом ЕС отмечает, что недавние события в области реформы государственных предприятий подорвали ее шансы на успех, несмотря на публикацию Министерством экономики в конце 2019 года плана по приведению практики корпоративного управления в 10 крупнейших государственных предприятиях в соответствие с принципами ОЭСР. В документе ЕС указывается, что несколько членов набсоветов и директоров были уволены или были вынуждены уйти в отставку, за этим последовали запреты на участие иностранцев как независимых директоров из-за обязательств по электронному декларированию, а также ограничение зарплат на время карантина по COVID-19, снятое лишь в октябре.

"Макрофинансовая помощь ЕС и программы МВФ требуют прогресса в нескольких областях корпоративного управления госпредприятий", – отмечается в отчете.

Его авторы напомнили, что Украина подала заявку на присоединение к руководящим принципам корпоративного управления государственных предприятий ОЭСР, ОЭСР приступила к оценке, а ее результаты ожидаются через год-полтора.

"Пандемия неизбежно замедлила ход реформ из-за отвлечения ресурсов и политического внимания, в то время как резкие перестановки в правительстве и изменения в персонале и руководстве государственных органов добавили дополнительную неопределенность в этот период", – констатирует ЕС.