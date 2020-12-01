Литва просит Беларусь дать информацию о неполадках на первом блоке БелАЭС

Государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ГИБАЭ) Литвы запросила у Минска информацию о возможной аварии на запасной системе охлаждения первого блока Белорусской АЭС, сообщили агентству BNS в инспекции.

"ГИБАЭ обратилась в министерство чрезвычайных ситуаций Беларуси с тем, чтобы получить детальную информацию о неполадках в резервной системе охлаждения реактора первого блока, состоянии этой системы и влиянии возможных неполадок на обеспечение безопасности блока при проведении работ по его запуску", - сообщила инспекция.

В министерстве энергетики со своей стороны сообщили BNS, что ведомство не располагает официальной информацией об инциденте, однако знает о том, что ГИБАЭ обратилась в белорусское министерство.

Об инциденте сообщил портал ecohome-ngo.ny. "При окончании гидроиспытаний на АЭС произошло крупное чрезвычайное происшествие. Из-за неоткрытого клапана при откачке жидкости в конце испытаний был поврежден танкер системы аварийного охлаждения первого реактора", - пишет портал, публикуя заявление Белорусской антиядерной кампании, сотрудничающей по вопросам безопасности БелАЭС.

"Скорее всего, произошла имплозия бака. Он требует замены, но поскольку замена бака равнозначна признанию аварии - его вместо этого пытаются починить. Таким образом, мы имеем "горячий" реактор с нештатно функционирующей (в лучшем случае) резервной системой аварийного охлаждения", - говорится в заявлении.

При этом, по информации БелАЭС, в настоящее время реактор находится в горячем состоянии и происходят работы по его опытно-промышленной эксплуатации, связанные с повышением мощности.

В сентябре сообщалось о начале гидравлических испытаний первого реактора БелАЭС, но не сообщается о дате окончания.

Министерство энергетики Беларуси 9 ноября проинформировало, что на БелАЭС "выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", а 10 ноября официально подтвердило приостановку отпуска электроэнергии с первого энергоблока, который был подключен к энергосистеме страны 3 ноября. Госатомнадзор заявил об отсутствии угрозы ядерной и радиационной безопасности.

Причиной остановки первого энергоблока БелАЭС стала поломка электротехнического оборудования итальянского производства, после замены трансформаторов блок может возобновить работу, сообщал 13 ноября вице-президент ЗАО "Атомстройэкспорт" (структура госкорпорации "Росатом"), руководитель строительства БелАЭС Виталий Полянин.

19 ноября Минэнерго сообщило, что первый энергоблок БелАЭС снова включен в сеть и возобновил выработку электроэнергии. В настоящее время реактор первого энергоблока работает на мощности 40% от номинальной, продолжаются испытания систем и оборудования блока.

ГИБАЭ требовала от европейских регуляторов безопасности атомной энергетики остановить деятельность БелАЭС и как можно быстрее решить проблемы атомной безопасности на этой станции.