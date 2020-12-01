Часть оставшихся без жилья из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве на Харьковщине не получили матпомощь из госбюджета из-за отсутствия документов

Часть жителей Двуречанского района Харьковской области, чьи дома сгорели в результате пожара на территории лесничества, до сих пор не получили по 300 тыс.грн материальной помощи из государственного бюджета, поскольку у них нет правоустанавливающих документов на жилье.

"У нас осталось 14 собственников домовладений, которые на сегодня не получили эти деньги, поскольку, к сожалению, не имеют никаких документов на жилье. Это действительно проблема, и мы сегодня ищем возможности ее решить", - цитирует пресс-служба первого заместителя главы Харьковской облгосадминистрации Татьяну Егорову-Луценко.

Она пообещала проинформировать о сложившейся ситуации нового руководителя ХОГА Айну Тимчук.

По ее словам, возможное решение проблемы - выделение необходимых средств из областного бюджета.

"Мы будем инициировать, чтобы на ближайшей сессии областного совета был рассмотрен вопрос предоставления этим людям материальной помощи - в таком же размере, как помощь от государства", - сказала Егорова-Луценко

По ее информации, владельцы 11 домов уже получили по 300 тыс.грн от государства. Вместе с тем Егоров-Луценко заверила, что все пострадавшие (владельцы 25 домовладений) получили по 20 тыс.грн материальной помощи из областного бюджета. Кроме того, 1 млн.грн был выделен из районного бюджета будет выплачена единоразовая материальная помощь 1 декабря первая заместитель председателя Харьковской ОГА Татьяна Егорова-Луценко встретилась с жителями района, не имеющими правоустанавливающих документов на утраченное жилье.

Как сообщалось, 2 сентября днем на территории Двуречанского лесничества на окраине с. Горобьевка загорелся хвойный лес. На момент прибытия спасателей было установлено, что пожар охватил около 80 га, позднее площадь пожара увеличилась до 500 га, в т.ч. 100 га верхового леса. Около 15:00 из-за сильного порывистого ветра (до 15 м/с) переменных направлений огонь распространился в направлении населенных пунктов Горобьевка и Гряниковка.

Днем 6 сентября пожар был ликвидирован.

По данным ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате пожара уничтожено 22 жилых дома, отселены 33 человека и из-за отравления продуктами горения за медицинской помощью был госпитализирован 1 человек.

К тушению привлечены 395 человек и 61 единица техники, из них от ГСЧС 215 человек личного состава и 49 единиц техники в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет. Координацию работ по

По факту пожара полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.