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17:48 01.12.2020

По факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство – глава Нацполиции

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По факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство – глава Нацполиции

Правоохранители начали уголовное производство по факту угроз украинцам венгерского происхождения в Закарпатской области, сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

"Украина - демократическое государство, где не должно быть места для экстремистских высказываний и притеснений граждан по любому признаку. Мы внимательно просмотрели ролик, где неизвестные в масках угрожают украинцам венгерского происхождения, и проводим мероприятия для установления и задержания провокаторов", - приводит слова Клименко управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Соответствующее видео провокационного выступления неустановленных лиц в масках распространили несколько закарпатских интернет-ресурсов.

Действия неизвестных квалифицированы как нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам.

Расследование уголовного производства, начатого по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Украины поручено следственному управлению полиции Закарпатья. За разжигание национальной вражды и ненависти предусмотрено наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Как сообщалось, ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, которое на фоне якобы указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" угрожает украинцам венгерского происхождения.

Министр МВД Украины Арсен Аваков, заявил, что провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, являются врагами Украинского государства и правоохранители приложат все усилия для их разоблачения и наказания.

 

Теги: #венгры #клименко #закарпатье #полиция
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