События

17:47 01.12.2020

Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Луну для забора грунта

2 мин читать
Китайский космический аппарат совершил успешную посадку на Луну для забора грунта

Посадочный модуль китайской автоматической станции "Чанъэ-5", который впервые за 44 года должен забрать с Луны образцы грунта и доставить его на Землю, во вторник совершил успешное мягкое прилунение, сообщило Национальное космическое управление Китая (CNSA).

По имеющимся данным, посадка была осуществлена в 17:15 (киев.время) в районе пика Рюмкера в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

В рамках миссии после посадки на Луну модуль должен собрать около двух килограммов геологической породы и вернуть их на Землю. На операцию по сбору грунта отведено 48 часов.

Тем временем орбитальный модуль станции с возвращаемым на Землю аппаратом находится в готовности к стыковке с взлетным аппаратом, который передаст ему капсулу с грунтом.

Как сообщало китайское космическое агентство, в понедельник комплекс посадочного модуля со встроенным взлетным аппаратам отделился от станции, выведенной на круговую окололунную орбиту Луны высотой 200 км.

Зонд "Чанъэ-5" был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" ("Великий поход-5") 23 ноября в 23:30 мск.

Китайская автоматическая станция весом около 8,2 тонн состоит из четырех модулей, в том числе предназначенных для посадки на Луну, бурения поверхности на глубину до двух метров и извлечения грунта, взлетного модуля, стартующего с капсулой с грузом с ее поверхности для автоматической стыковки с орбитальным модулем, который, забрав капсулу, затем отправится к Земле. Посадка спускаемого аппарата с капсулой на Землю планируется 16-17 декабря на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия.

В случае успеха миссии Китай станет третьей страной в мире после России и США, сумевшей доставить лунный реголит на Землю и первой реализовавшей такой проект с 1976 года. В рамках миссий советских станций "Луна" в 1970-1976 годах на Землю было доставлено 324 граммов лунного грунта, а американские астронавты, летавшие на Луну в 1969-72 годах по программе "Аполлон", привезли 382 грамма.

Теги: #луна #космос #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

05:36 29.11.2020
Китайский зонд "Чанъэ-5" в воскресенье должен совершить посадку на Луну

Китайский зонд "Чанъэ-5" в воскресенье должен совершить посадку на Луну

05:22 28.11.2020
Санкции против российских и китайских компаний введены за поддержку ракетной программы Ирана – Помпео

Санкции против российских и китайских компаний введены за поддержку ракетной программы Ирана – Помпео

22:12 25.11.2020
Эксперты ВОЗ вернутся в Ухань для изучения первых случаев заражения коронавирусом

Эксперты ВОЗ вернутся в Ухань для изучения первых случаев заражения коронавирусом

21:37 23.11.2020
Международная группа по изучению возникновения COVID-19 вскоре должна отправиться в КНР – ВОЗ

Международная группа по изучению возникновения COVID-19 вскоре должна отправиться в КНР – ВОЗ

10:18 20.11.2020
Почти 1 млн человек сделали прививку китайской вакциной от COVID-19, побочных эффектов не обнаружено - компания

Почти 1 млн человек сделали прививку китайской вакциной от COVID-19, побочных эффектов не обнаружено - компания

15:15 19.11.2020
Экс-глава ГКАУ Усов заявляет о блокировке реформ в космической отрасли, просит президента разобраться с ситуацией

Экс-глава ГКАУ Усов заявляет о блокировке реформ в космической отрасли, просит президента разобраться с ситуацией

19:04 18.11.2020
Неизвестная деталь улетела в открытый космос при выходе космонавтов из модуля МКС

Неизвестная деталь улетела в открытый космос при выходе космонавтов из модуля МКС

19:22 17.11.2020
Космонавты установили новую заплатку на месте утечки воздуха на МКС

Космонавты установили новую заплатку на месте утечки воздуха на МКС

14:51 13.11.2020
В Украину прибыл 3-й контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – "Укрзализныця"

В Украину прибыл 3-й контейнерный поезд из Китая по новому маршруту – "Укрзализныця"

18:46 12.11.2020
Китайская Sinohydro подаст иск в международный арбитраж за расторжение "Укравтодором" контракта на реконструкцию объездной дороги Житомира

Китайская Sinohydro подаст иск в международный арбитраж за расторжение "Укравтодором" контракта на реконструкцию объездной дороги Житомира

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ММПЧУ ООН фиксирует отсутствие жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий на Востоке Украины в течение трех месяцев

Российские наемники нарушили режим тишины возле Катериновки, потерь нет – штаб ООС

Возле здания Рады произошла небольшая потасовка, полиция просит участников митингов не прибегать к провокациям

ЕС отмечает слабый прогресс уголовного расследования обвинений в мошенничестве в ПриватБанке до его национализации

В с.Сюрте на Закарпатье новоизбранные депутаты пели гимн Венгрии, нардепы Безгин и Корниенко просят отреагировать

ПОСЛЕДНЕЕ

Часть оставшихся без жилья из-за масштабного пожара в Двуречанском лесничестве на Харьковщине не получили матпомощь из госбюджета из-за отсутствия документов

Фон дер Ляйен обвинила Венгрию и Польшу в блокировании антикризисного бюджета ЕС за счет миллионов европейцев

По факту угроз украинцам венгерского происхождения начато уголовное производство – глава Нацполиции

Число погибших в результате наезда в германском Трире увеличилось до четырех, 30 человек ранены

ММПЧУ ООН фиксирует отсутствие жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий на Востоке Украины в течение трех месяцев

Украинская "Википедия" в декабре проведет марафон по увеличению украиноязычного транспортного контента

Российские наемники нарушили режим тишины возле Катериновки, потерь нет – штаб ООС

Аваков: Украина будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся под патриотов и угрожают украинцам венгерского происхождения

Возле здания Рады произошла небольшая потасовка, полиция просит участников митингов не прибегать к провокациям

Восстановление работы последнего состава ВККС поможет преодолеть кадровый кризис в судебной системе — Изовитова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА