События

17:45 01.12.2020

Число погибших в результате наезда в германском Трире увеличилось до четырех, 30 человек ранены

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До четырех выросло число жертв наезда на пешеходов в городе Трир на юго-западе ФРГ, сообщило во вторник немецкое телевидение.

Число пострадавших увеличилось до 30 человек, среди них есть тяжело раненные.

До этого сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших.

Ранее стало известно, что водителем автомобиля, совершившим наезд в Трире, оказался 51-летний немец, выходец из района Трир-Саарбург. Мотивы его поступка пока остаются неизвестными, однако бургомистр Трира Вольфрам Лайбе отмечал, что водитель действовал в состоянии аффекта.

Теги: #жертвы #наезд #германия
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