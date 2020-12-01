ММПЧУ ООН фиксирует отсутствие жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий на Востоке Украины в течение трех месяцев

В период с 1 августа по 31 октября 2020 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) не зафиксировала жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий, а также повреждения гражданских объектов, за исключением гражданского жилья, которое ММПЧУ не документирует.

"Похвальное сокращение количества жертв среди гражданского населения можно объяснить введением усиленного режима прекращения огня, принятого Трехсторонней контактной группой в Минске, который вступил в силу с 27 июля", - говорится в обновленной информации ММПЧУ о ситуации в сфере прав человека в Украине, опубликованной во вторник.

Однако были зафиксированы жертвы среди гражданского населения в результате инцидентов, связанных с минами и обращением с взрывоопасными пережитками войны.

"С 1 августа по 31 октября ММПЧУ зафиксировала 24 такие жертвы: двое убитых (мужчины) и 22 раненых (16 мужчин, четыре мальчика и две женщины). Девять из этих жертв были зафиксированы на контролируемой правительством Украины территории, а 15 - на территории, подконтрольной вооруженным группам", - отмечается в докладе.

В ММПЧУ указали на то, что трудности, с которыми сталкивается пострадавшее от конфликта население на Востоке Украины, как и ранее, осложняются из-за Covid-19, в частности из-за ограничений свободы передвижения в зоне конфликта и через линию соприкосновения. В течение отчетного периода только два контрольных пункта выезда-выезда (КПВВ) были частично функционирующими: в Станице Луганской (Луганская область) и в Новотроицком (Донецкая область).

"Количество переходов через КПВВ в обоих направлениях уменьшилось со среднемесячного 1 млн в январе и феврале 2020 года до 81 тыс. в августе 2020 года и 86 тыс. в сентябре 2020 года. Из-за закрытия КПВВ в Станице Луганской во второй половине октября общее количество переходов сократилось до 21 300", - проинформировали в ММПЧУ.

В Миссии отметили, что такое существенное сокращение фактически препятствует доступу уже уязвимых категорий населения к образованию, семье, трудоустройству и пенсиям, и сказывается на реализации не только права на свободу передвижения, но и прав на семейную жизнь, образование, труд, здравоохранение и социальную защиту.

Обновленная информация касается ключевых изменений в ситуации в области прав человека в Украине, в частности на территории, контролируемой вооруженными группами, а также в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина, временно оккупированными Российской Федерацией. Информация касается периода с 1 августа по 31 октября 2020 года.