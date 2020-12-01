Российские наемники нарушили режим тишины возле Катериновки, потерь нет – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала вторника один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 1 декабря, в полосах ответственности наших подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, с целью провокации враг совершил обстрел из стрелкового оружия наших позиций в районе Катериновки. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина" - сказано в сообщении штаба ООС на странице в Facebook.

Так, на вооруженную провокацию подразделения Объединенных сил огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.