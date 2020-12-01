Аваков: Украина будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся под патриотов и угрожают украинцам венгерского происхождения

Министр МВД Украины Арсен Аваков, заявил, что провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, являются врагами Украинского государства и правоохранители приложат все усилия для их разоблачения и наказания.

"Украинское государство будет жестко преследовать нацистов и экстремистов, которые рядятся под патриотов и несут угрозу нашим гражданам. Провокаторы, которые угрожают украинцам венгерского происхождения, - это враги государства. Приложим все усилия, чтобы их разоблачить и наказать", - говорится в опубликованном на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук во вторник заявлении Авакова в связи с публикацией видео с угрозами в адрес украинских граждан венгерского происхождения.

Министр подчеркнул, что Украина защитит своих граждан от экстремистов, даже если провокация угрозами устроена спецслужбами враждебной страны.

"Украина - наш общий дом. Только вместе будем сильнее", - подчеркнул Аваков.

В МВД напомнили, что на днях ряд закарпатских интернет-ресурсов опубликовали провокационный видеоролик с изображением неидентифицированного лица в маске, которое на фоне якобы указателя населенного пункта Берегово Закарпатской области с символикой "Правого сектора" угрожает украинцам венгерского происхождения.