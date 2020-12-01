Возле здания Рады произошла небольшая потасовка, полиция просит участников митингов не прибегать к провокациям

Полиция Киева призывает участников массовых мероприятий не прибегать к провокационным противоправным действиям возле здания Верховной Рады.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киева, лиц, нарушающих общественный порядок, правоохранители в пределах компетенции будут привлекать к ответственности.

Отмечается, что участники акции перекрыли дорогу и мешают депутатам беспрепятственно покинуть территорию парламента.

"На неоднократные предупреждения правоохранителей прекратить противоправные действия и не нарушать правопорядок участники акции не реагировали. Поэтому полицейские частично оттеснили граждан и сделали коридор для прохода народных депутатов в Верховную Раду. В этот момент между участниками акции и правоохранителями произошла небольшая потасовка", - сказано в сообщении на сайте полиции.

Согласно сообщению правоохранителей, другая группа пикетчиков на улице Шелковичной у комитетов Рады заблокировала движение автомобилей для въезда и выезда. Сейчас на месте происшествия полицейские проводят с участниками акции превентивную работу, чтобы восстановить правопорядок.

"Правоохранители в очередной раз призывают организаторов и участников мероприятий не прибегать к провокационным противоправным действиям и не нарушать требования действующего законодательства", - сказано в сообщении.

Ранее полиция Киева сообщила о возможном ограничении дорожного движения по отдельным центральным улицам Киева, в том числе и на ул.Грушевского, в связи с проведением массовых мероприятий в столице.