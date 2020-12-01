Восстановление работы состава Высшей квалификационной комиссии судей, полномочия которого были прекращены в 2019 году, могло помочь решить кадровый кризис в судебной системе, об этом шла речь во время второго профессионального обсуждения в рамках национальной дискуссии "Доступ к правосудию: реалии и перспективы".



"С 2019 года работа ВККС заблокирована, поэтому недостаток судей становится все более критическим и ограничивает право граждан на судебную защиту. Поэтому необходимо срочно искать выход из этой ситуации", - напомнила председатель Национальной ассоциации адвокатов Лидия Изовитова.



По ее мнению, есть два возможных пути решения проблемы: предложить судьям в отставке вернуться к осуществлению правосудия, а также восстановить последний состав ВККС, чтобы вернуться к соблюдению принципа непрерывности власти.



"Нужно подумать по поводу состава ВККС, которому почему-то вместо того, чтобы продлить полномочия до формирования нового состава, эти полномочия прервали. Это не совсем соответствует и европейским стандартам, и конституционному процессу", - отметила Лидия Изовитова.



Со своей стороны председатель комитета НААУ по вопросам верховенства права Марина Ставнийчук обратила внимание на то, что такой шаг будет отвечать видению европейских партнеров о том, как можно разрешить кризис в украинской судебной системе.



"Если сегодня нужно обновить состав ВККС, то давайте делать это. "Венецианская комиссия" фактически на этом настаивает: она сегодня предлагает принять минимально оптимальные меры и дать возможность системе заработать, а уже потом смотреть, что системно сделать, чтобы это можно было оценивать как реальное реформирование", - считает Марина Ставнийчук.



По мнению председателя комитета НААУ по вопросам бесплатной правовой помощи Александра Дроздова, поскольку сейчас трудно спрогнозировать, когда именно будет принято законодательство, по которому будет возможно избрать новый состав ВККС - восстановление работы последнего состава было бы оптимальным решением.



"В этом видится и определенная социальная справедливость, потому что в свое время этим решением перечеркнуто и решение Съезда адвокатов Украины. Надо восстановить деятельность пока не будет согласована позиция по формированию состава ВККС, которая в дальнейшем и будет работать. Тем более, законопроект №3711 не является панацеей, он точечно решит проблему", - отметил он.