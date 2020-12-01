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16:08 01.12.2020

Избранного на конкурсе руководителя САП можно ожидать к весне следующего года – Грищук

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Избранного на конкурсе руководителя САП можно ожидать к весне следующего года – Грищук

Конкурс на избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) может начаться в декабре этого года, а с учетом возможного локдауна завершиться к весне 2021 года, допускает и.о руководителя САП Максим Грищук.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" Грищук рассказал, что конкурсная комиссия уже провела ряд заседаний. "Когда она определится с положениями, то объявит о начале конкурса. Возможно, это будет и в декабре", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, будет ли он принимать участие в конкурсе, Грищук подчеркнул: "Я все-таки хочу подержать интригу. Официально начало конкурса еще не объявлено, поэтому говорить об участии в нем неэтично".

Говоря о том, когда можно ожидать нового руководителя САП, избранного на конкурсе, он уточнил, что для подачи документов и проведения трех этапов конкурса необходимо время, также следует учитывать ситуацию с эпидемией.

"Думаю, это будет где-то январь-февраль. А если сейчас введут локдаун, то это еще может затянуться", - сказал он.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина" в открытом доступе.

Теги: #сап #грищук
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