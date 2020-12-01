И.о. руководителя САП: вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование следует до конца этого года

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционный прокуратуры Максим Грищук считает оптимальным вариант законодательного урегулирования возвращения ответственности за недостоверное декларирование до конца этого года.

"Это был бы лучший и оптимальный вариант в данной ситуации - возобновить ответственность за декларирование, чтобы обязать топ-чиновников (субъектов расследования НАБУ) подавать декларации, чтобы информация была доступной для общественности", - сказал Грищук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, есть ли у него надежда, что Верховная Рада до конца года законодательно урегулирует этот вопрос.

При этом он подчеркнул, что принять соответствующий закон необходимо до 31 декабря 2020 года.