Обсуждается вопрос о введении локдауна в Украине в декабре или со 2 января – секретарь СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил о продолжающихся дискуссиях на тему, когда и на какой период будут введены жесткие карантинные ограничения в Украине, т.н. "локдаун", при этом отметил, что их введение как таковое уже неизбежно.

"То, что локдаун будет – это 100%, другое дело, когда", - сказал Данилов в эфире телеканала "Украина 24", отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

"Единственный вопрос - времени, когда он будет вводиться: или он будет вводиться в декабре, или он будет вводиться со 2 января. Сейчас как раз продолжается дискуссия со специалистами по этому поводу", - добавил секретарь СНБО.

Как сообщалось, 30 ноября источник в правительстве сообщил агентству "Интерфакс-Украина", что на данный момент рассматривается четыре варианта по установлению более жестких карантинных ограничений. Среди них и введение "локдауна" с 24 декабря по 15 января 2021 года, но окончательное решение еще не принято. Формат "локдауна", в т.ч. вопрос работы транспорта в этот период, также еще обсуждается.