САП сообщила о подозрении новым фигурантам дела о присвоении имущества Нацгвардии

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в понедельник, 30 ноября, и во вторник, 1 декабря, сообщили о подозрении двум фигурантам дела о присвоении имущества Национальной гвардии Украины.

О подозрении было сообщено заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ) и в совершении новых преступлений - бывшему народному депутату - бывшему конечному бенефициарному собственнику ООО "Укрбуд Девелопмент", сообщает пресс-служба САП в соцсети Facebook.

"В рамках расследования Нацполицией дела о завладении имуществом Нацгвардии для установления реальной стоимости объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между Нацгвардией и застройщиком, была назначена судебная оценочно-строительная экспертиза. Однако выяснилось, что бывший народный депутат в сговоре с бывшим должностным лицом государственной компании "Укрбуд" договорился с заместителем директора ГНИЭКЦ о внесении недостоверных данных в вышеуказанную экспертизу", - указывается в сообщении.

За вознаграждение в виде машиноместа рыночной стоимостью в 250 тыс. грн замдиректора ГНИЭКЦ снизил рыночную стоимость жилого комплекса более чем в 11 раз – с 81 млн грн до 7 млн грн.

Действия замдиректора замдиректора ГНИЭКЦ квалификованы по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.

Также продолжается ознакомление с материалами дела 8 подозреваемых по делу. Среди подозреваемых – экс-нардеп и бывший командующий Национальной гвардии Украины, руководство "Укрбуда" и бывшее должностное лицо Вооруженных сил Украины.

Сумма установленных в производстве убытков превышает 82 млн грн.

После ознакомления стороной защиты и потерпевшим с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд.

Как сообщалось, правоохранители установили, что после заключения между Министерством внутренних дел Украины и строительной компанией договора строительства дома в Печерском районе Киева, который впоследствии был перестроен в жилкомплекс "Аристократ", группа лиц решила заключить дополнительные соглашении для обмена недвижимого имущества в ЖК "Аристократ" на недвижимое имущество в ЖК "Обериг" для завладения частью указанного имущества при обмене. Для реализации плана была проведена оценка имущества с целью уменьшения количества недвижимости в ЖК "Обериг" и ЖК "Казка", которое должно быть передано при обмене путем безосновательного занижения стоимости недвижимости в ЖК "Аристократ" и увеличения стоимости такого имущества в ЖК "Обериг".

В результате заключения и выполнения дополнительных соглашений были утеряны активы на общую сумму 81 млн 635 тыс. 448 грн.

В мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) согласовала уведомление о подозрении бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика и оценщика по факту завладения имуществом Нацгвардии. В июле того же года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП 2 октября 2019 года уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася. В мае 2020 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и применила к Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Апелляционная палата ВАКС 14 сентября оставила в силе решение следственного судьи о продлении срока содержания под стражей Микитася до 3 октября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Следственный судья ВАКС 21 сентября наложил арест на движимое имущество подозреваемого - ценные часы, предметы антиквариата, произведения искусства, старинные книги и т. п.