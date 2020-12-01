События

14:45 01.12.2020

Ферма в Литве уничтожит 40 тыс. норок из-за вспышки коронавируса

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Ферма в Литве уничтожит 40 тыс. норок из-за вспышки коронавируса

Норковая ферма Danmink в Йонавском районе Литвы усыпит около 40 тыс. норок, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса, сообщает BNS.

По данным Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы, с прошлой недели на ферме пало уже более 1,2 тыс. зараженных зверьков, еще 600 норок были уничтожены. В Йонавском районе с понедельника введен режим экстремальной ситуации, что позволит выплатить предприятию компенсацию за уничтожение поголовья.

По словам советника администрации Йонавского самоуправления по вопросам гражданской мобилизации Витаутаса Каминскаса, которые приводит BNS, пока нет четкой схемы, как обуздать распространение коронавируса на норковых фермах, этот случай - первый в Литве, поэтому власти стараются собрать как можно больше информации о вирусе и его распространении среди животных.

Каминскас заверил, что экстремальная ситуация не коснется населения, все меры направлены конкретно на хозяйство, в котором зафиксирован коронавирус.

По информации Государственной продовольственно-ветеринарной службы, когда на ферме был выявлен коронавирус, там содержалось более 59 тыс. норок. После уничтожения около 40 тыс. норок остальные будут сохранены, чтобы продолжить разведение в будущем.

У 4 работников норковой фермы Danmink выявлен коронавирус, еще несколько человек находится на самоизоляции.

В конце минувшей недели коронавирус был установлен у двух работников еще одной норковой фермы - в Радвилишкском районе. На предприятии BNS сообщили, что все 50 тыс. норок на ферме уничтожены еще 27 ноября, однако это было сделано не из-за вируса, а в силу достижения зверьками определенного возраста, что является обычным технологическим процессом.

Норок в Литве проверяли на коронавирус в превентивном порядке, после того, как на норковых фермах в Дании, а потом - в Испании, Италии, США, Нидерландах, Швеции и Греции были установлены очаги вируса.

Власти Дании в начале ноября сообщили, что коронавирус у норок подвергся мутации, а это связано с риском того, что связанная норками мутация COVID-19 может поставить под угрозу действенность любой будущей вакцины от COVID-19.

Литовские звероводы каждую неделю должны предоставлять Государственной продовольственно-ветеринарной службе данные о падеже норок. Кроме того, в середине ноября в Литве вступил в силу запрет на ввоз живых норок из стран, где установлены очаги вируса.

По данным ветслужбы, сейчас на 86 фермах в Литве содержится более 1,6 млн норок.

Теги: #коронавирус #литва #норки
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