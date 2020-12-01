Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам вступила в силу

1 декабря Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам, так называемая Конвенция Тромсе, вступила в силу.

"Именно благодаря десятой ратификации Конвенции Верховной Радой Украины этот международно-правовой документ, определяющий право на доступ к официальным документам, вступает в силу не только для Украины, а для 10 стран, которые ее ратифицировали: Швеция, Босния и Герцеговина, Эстония, Финляндия, Норвегия, Молдова, Хорватия, Черногория, Венгрия и Литва", - сказала и. о. главы Офиса Совета Европы в Украине Елена Литвиненко на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Она отметила, что ратификация конвенции Украиной является важным месседжем и заявлением на международной арене об Украине как об активном государстве, которое способно нарабатывать ценные практики, делиться ними, а также демонстрирует стремление Украины обеспечить прозрачность деятельности органов публичной власти и содействовать прозрачности работы органов публичной власти в других странах.

"Эта конвенция устанавливает набор минимальных стандартов для надлежащей и справедливой обработки запросов на доступ к официальным документам, включая обязательство государства обеспечить доступ к эффективному и независимому механизму пересмотра решений в случае отказов предоставить доступ. Согласно конвенции, все официальные документы, как правило, являются публичными и могут быть ограниченными в доступе только для защиты других прав и законных интересов", - пояснила Литвиненко.

По ее словам, конвенция Тромсе также устанавливает ряд основных гарантий права на доступ к официальным документам, среди которых то, что запрашивающий не должен указывать причину запроса на доступ к официальному документу, а стороны конвенции могут предоставить заявителям право оставаться анонимными, любой запрос на доступ к официальному документу должен рассматриваться в разумные сроки.

"В доступе может быть отказано только в четко определенных случаях на основе четко определенных критериев, и запрашивающий имеет право получить письменное обоснование от должностных лиц относительно отказа", - подчеркнула Литвиненко.

И. о. главы Офиса Совета Европы в Украине указала, что после завершения процесса ратификации нормы Конвенции о доступе к официальным документам, как нормы прямого действия, будут применятся судьями при принятии решений о доступе к публичной информации. Она добавила, что после вступления в действие Конвенции Тромсе впервые будет создано мониторинговые органы в сфере доступа к официальным документам, и Украина будет составляющей этого процесса. В частности, будет создана группа специалистов по доступу к публичным документам и совет сторон, деятельность которых будет направлена на обеспечение странами-подписантами имплементации положений конвенции Тромсе.

Заместитель министра культуры и информационной политики Украины Тарас Шевченко отметил, что закон Украины "О доступе к публичной информации", который был принят почти 10 лет назад, предусматривает в подавляющем большинстве вопросов большие и лучшие стандарты открытости и доступа к информации, чем минимальные стандарты, записанные в Конвенции.

"Потому Украине есть чем делиться, и запуская эти минимальные стандарты, которые кстати достаточно долго не могли набрать 10 ратификаций в странах Совета Европы по разным причинам мы также, как страна, запускаем дискуссию о дальнейшем будущем международных актов в сфере доступа к публичной информации или официальным документам, потому что, очевидно, что рано или поздно, но, скорее, рано встанет вопрос об усовершенствовании этих механизмов, усилении гарантий", - подчеркнул Шевченко.