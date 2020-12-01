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14:01 01.12.2020

Прокуратура Крыма расследует 13 уголовных дел по фактам насильственных исчезновений людей после оккупации полуострова

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Прокуратура Крыма расследует 13 уголовных дел по фактам насильственных исчезновений людей после оккупации полуострова

Прокуратура Автономной Республики Крым расследует уголовные дела в связи с исчезновения 18 человек в период оккупации полуострова РФ, расследование осложняется невозможностью доступа украинских следственных органов на оккупированную территорию, отмечают в прокуратуре Крыма.

"В настоящее время в целом записано 13 уголовных производств по фактам исчезновения без вести, насильственного исчезновения 18 человек", - рассказал в ходе пресс-конференции в Киеве во вторник прокурор отдела прокуратуры АРК Кирилл Копийка.

"Они квалифицированы по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) - 6 уголовных производств об исчезновении 8 человек, по ст.146 УК (незаконное лишение свободы или похищение человека) - 2 уголовных производства по фактам исчезновения 3 человек и по ст.438 УК (нарушение законов и обычаев войны) - 4 уголовных производства в отношении 6 человек", - добавил он.

По словам Копийки, в конце 2018 года ряд уголовных производств по факту насильственных исчезновений на оккупированной территории были переквалифицированы на статью УК о нарушении законов войны. "Такое решение было принято, потому что досудебное расследование пришло к выводу о непосредственном участии органов оккупационной власти и незаконно созданных органов оккупационной властью в преследовании и возможно участие в похищение этих людей", - отметил прокурор.

Также он сообщил, что прокуратура АРК изучает все факты исчезновения людей на оккупированной территории Крыма, обнародованные в СМИ и общественным организациями. "Практически по все случаям зарегистрированы уголовные производства и проводится досудебное расследование органами Нацполиции и СБУ", - добавил Копийка.

Касательно результатов расследования, то, по его словам, сейчас наиболее показательным является дело является дело Решата Аметова, где уже есть фактически установленные лица и подозреваемые. "По другим делам собираются доказательства в том объеме, который представляется возможным в связи с тем, что доступ к оккупированной территории в настоящее время у правоохранительных органов невозможен", - рассказал Копийка.

Как сообщалось, в начале марта 2014 года был похищен и впоследствии найден убитым в результате жестоких пыток Решат Аметов - отец трех малолетних детей, мусульманин по вероисповеданию. Ранее он принимал участие в мирных акциях протеста против оккупации Крыма российскими войсками. Правоохранительные органы Украины подозревают в похищение и пытках, которые привели к смерти Аметова, участников т.н."самообороны Крыма".

Теги: #крым #прокуратура
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