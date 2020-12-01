События

13:37 01.12.2020

Украина намерена получить ПДЧ на Саммите НАТО в 2021 году – Таран

2 мин читать
Украина намерена получить ПДЧ на Саммите НАТО в 2021 году – Таран

Украина очерчивает свои амбиции получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ) и надеется на политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите Альянса в 2021 году, сообщил министр обороны Украины Андрей Таран.

Как сообщается на сайте украинского оборонного ведомства, об этом он сказал во время брифинга "Оборонительные аспекты евроатлантической интеграции Украины: основные аспекты и задачи на перспективу" во вторник.

"Проинформируйте, пожалуйста, свои столицы, мы будем надеяться на вашу всестороннюю политико-военную поддержку для принятия такого решения на следующем саммите НАТО в 2021 году. Это станет практическим шагом и демонстрацией преданности решением Бухарестского саммита 2008 года", - сказал Таран, обращаясь к послам и военных атташе стран НАТО, а также представителям офиса НАТО в Украине.

По его словам, курс Украины на полноправное членство в НАТО закреплен в Конституции Украины, а цель быстрого получения ПДЧ зафиксирована в недавно принятой Стратегии национальной безопасности Украины.

"Мы верим, что для НАТО было бы правильным решение о членстве в Альянсе Украины и Грузии. Наши страны имеют много общего. Это постсоветские республики, это страны, которые подверглись агрессии со стороны России. С нашей точки зрения, потенциальное членство в НАТО Украины и Грузии будет иметь существенное влияние на евроатлантической безопасности и стабильности, в частности, в Черноморском регионе", - отметил министр.

Таран подчеркнул важность партнерства с Североатлантическим альянсом в противостоянии глобальным угрозам, таким как агрессивная политика и действия РФ, являющиеся серьезным вызовом для международного мира и стабильности.

Теги: #таран #украина #пдч #нато
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:02 01.12.2020
Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам вступила в силу

Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам вступила в силу

13:50 01.12.2020
Украина продолжает реализовывать реформы, хотя проблемы остаются – отчет Евросоюза

Украина продолжает реализовывать реформы, хотя проблемы остаются – отчет Евросоюза

11:29 01.12.2020
США вложили более $250 млн в программы прекращения эпидемии ВИЧ в Украине

США вложили более $250 млн в программы прекращения эпидемии ВИЧ в Украине

10:42 01.12.2020
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии после обысков СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии после обысков СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье

09:51 01.12.2020
Минобороны Украины сделало первую закупку военных товаров через Агентство НАТО

Минобороны Украины сделало первую закупку военных товаров через Агентство НАТО

08:30 01.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 12 498 новых случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

В Украине за сутки зафиксировали 12 498 новых случаев инфицирования COVID-19 – Степанов

07:57 01.12.2020
В результате непогоды обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

В результате непогоды обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

07:15 01.12.2020
Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня в минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

06:22 01.12.2020
Полицейские составили 8 админпротоколов на представителей сети массажных салонов за нарушение "карантина выходного дня"

Полицейские составили 8 админпротоколов на представителей сети массажных салонов за нарушение "карантина выходного дня"

03:25 01.12.2020
Блок Кернеса выдвинет на пост главы Харьковского облсовета его нынешнего руководителя

Блок Кернеса выдвинет на пост главы Харьковского облсовета его нынешнего руководителя

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Обсуждается вопрос о введении локдауна в Украине в декабре или со 2 января – секретарь СНБО

Конвенция Совета Европы о доступе к официальным документам вступила в силу

Зеленский анонсировал завершение реформы органов прокуратуры в ближайшее время

В Киеве новый рекорд суточного прироста COVID-19 - 1 799 человек - Кличко

Минобороны Украины сделало первую закупку военных товаров через Агентство НАТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Обсуждается вопрос о введении локдауна в Украине в декабре или со 2 января – секретарь СНБО

САП сообщила о подозрении новым фигурантам дела о присвоении имущества Нацгвардии

Ферма в Литве уничтожит 40 тыс. норок из-за вспышки коронавируса

Прокуратура Крыма расследует 13 уголовных дел по фактам насильственных исчезновений людей после оккупации полуострова

Зеленский анонсировал завершение реформы органов прокуратуры в ближайшее время

Криклий не исключает введения ограничений по количеству пассажиров на транспорте

Трех российских наемников объявили в международный розыск - СБУ

Хорватия с 1 декабря изменила условия въезда, в том числе для украинцев - посольство

Глава Закарпатской ОГА призвал правоохранителей провести брифинг в связи с обысками СБУ в благотворительном фонде

В Киеве новый рекорд суточного прироста COVID-19 - 1 799 человек - Кличко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА