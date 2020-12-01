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13:03 01.12.2020

Криклий не исключает введения ограничений по количеству пассажиров на транспорте

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Криклий не исключает введения ограничений по количеству пассажиров на транспорте

Министр инфраструктуры Владислав Криклий не исключает введения ограничений в работе транспорта, в частности, по количеству пассажиров в салоне, но отрицает возможность остановки пассажирского сообщения внутри страны.

"Ограничения обсуждаться могут, но принципиально весь транспорт будет работать - внутриобластной, междугородний, городской и все другие виды транспорта", - заверил министр инфраструктуры Владислав Криклий на брифинге в Киеве во вторник.

Он также подтвердил, что в Кабмине идут консультации по конкретным датам локдауна.

"Но что касается работы общественного транспорта, железнодорожного, авиатранспорта - его работа останавливаться не будет... Я не скажу, будет ли полный локдаун, сейчас продолжаются консультации. Но транспорт останавливаться не будет. Я буду на этом как министр инфраструктуры настаивать", - подчеркнул Криклий.

Он также отметил, что в городах возникали проблемы с ограничением работы транспорта во время первого локдауна.

"Потому позиция моя и моих коллег, в том числе, чтобы транспорт работал", - подчеркнул министр инфраструктуры.

Источник: https://fb.watch/25SByn4xkJ/

Теги: #транспорт #локдаун #криклий
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