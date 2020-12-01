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11:43 01.12.2020

Хорватия с 1 декабря изменила условия въезда, в том числе для украинцев - посольство

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Хорватия с 1 декабря изменила условия въезда, в том числе для украинцев - посольство

Штаб гражданской защиты Республики Хорватия в понедельник принял решение о временном запрете и ограничении пересечения границы Хорватии с 1 декабря до 15 декабря 2020 года, сообщило посольство Украины в Хорватии.

"Запрет не распространяется на граждан Украины, которые имеют действительный вид на жительство в странах ЕС и прибывают в Хорватию непосредственно из стран Европейского Союза, входящих в зеленый список стран, определенных Европейским центром по контролю и профилактике заболеваний, не имеют признаков болезни и не были в тесном контакте с больным человеком", - отмечается в сообщении на странице посольства в Facebook в понедельник.

Граждане Украины с разрешением на проживание в странах ЕС, которые проезжали транзитом без задерживания через другие страны ЕС в контрольно-пропускные пункты Хорватии, на пограничном переходе должны доказать, что они не задерживались в транзитных странах, и в этом случае запрет с этого решения не распространяется на них.

"Другим гражданам Украины, которые направляются из стран ЕС, будет разрешен въезд в Республику Хорватия при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который является не более давним, чем 48 часов (считая от времени взятия забора до прибытия на пограничный переход), либо с обязательным прохождением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата", - пояснили в посольстве.

Граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине, имеют право въезжать в Хорватию при исключительных основаниях. В частности, это медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за людьми преклонного возраста; пограничники; работники в транспортной отрасли; дипломаты, сотрудники международных организаций, военные, работники полиции, работники в гуманитарной сфере и лица гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей; лица, путешествующие транзитом; лица, путешествующие с целью обучения; моряки; лица, путешествующие по неотложным личным / семейным причинам, деловым причинам или имеют другие экономические интересы.

В украинском дипучреждении указали, что таким гражданам Украины, как медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за людьми преклонного возраста; моряки; лица, путешествующие по неотложным личным / семейным причинам, деловым причинам или имеют другие экономические интересы, будет разрешен въезд в Хорватию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, действительного 48 часов, или при условии въезда в Хорватию с обязательным прохождением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

"Лица, следующие Хорватией транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда. При наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте МВД Хорватии https://entercroatia.mup.hr/ и распечатать регистрационный номер заявки - такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от МВД Хорватии", - говорится в сообщении.

В украинском посольстве подчеркнули, что при пересечении границы и пребывании в Хорватии все лица обязаны соблюдать эпидемиологические меры безопасности и общие и специальные рекомендации и инструкции Хорватского института общественного здоровья.

 

Теги: #хорватия #граница #укрпаина
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