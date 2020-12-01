Глава Закарпатской ОГА призвал правоохранителей провести брифинг в связи с обысками СБУ в благотворительном фонде

Глава Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Петров опроверг слухи о своей причастности к обыскам в венгерских благотворительных фондах и призвал правоохранителей провести брифинг в связи со сложившейся ситуацией.

"Когда мне приписывают инициативу в тех следственных действиях и обысках, которые проводились по венгерским фондам на Закарпатье, это в определенной степени обидно. Как с точки зрения моего отношения ко всем представителям национальных общин края, так и моей биографии - я бывший контрразведчик и точно знаю, что необоснованная примитивная грубая сила - это не аргумент, особенно в политике. ... Вместе с тем, есть объективные реалии. И я считаю, что в демократическом европейском государстве глава областной государственной администрации не должен вмешиваться в работу правоохранительных органов, как бы этого не ожидали. Собственно, такое невмешательство предусмотрено законодательством", - написал Петров в соцсети Facebook, комментируя обыски, проведенные Службой безопасности Украины на Закарпатье в понедельник.

Он выразил надежду, что действия правоохранителей мотивированы законами Украины, и подчеркнул, что у него как главы ОГА нет мотивации расшатывать общественно-политическую ситуацию и втягивать Украину в международный скандал.

"Призываю правоохранителей провести брифинг и предоставить общественности доказательную базу, чтобы снять вопрос возможных политических инсинуаций", - призвал глава ОГА.

"Со своей стороны, приглашаю к открытому и честному разговору всех депутатов новоизбранного областного совета. Я всегда готов к диалогу, даже в таких трудных ситуациях", - добавил он.

Как сообщалось, в понедельник СБУ провела ряд обысков в рамках расследования дела о возможном вмешательстве во внутренние дела Украины и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы Украины.

Кроме того, в рамках следствия исследуется вероятная государственная измена со стороны отдельных украинских публичных деятелей.

По данным СБУ, во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Также была изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.

В Обществе венгерской культуры Закарпатья (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség венг.) заявили, что обыски проходили по месту жительства председателя общества, главы "Партии венгров Украины" Василия Брензовича, в центральном офисе организации в Ужгороде, а также в офисах благотворительных фондов "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде" и "За Закарпатский венгерский институт", и назвали их "запугиванием" венгров Закарпатья.

В Венгрии также заявили об "антивенгерских настроениях правительства Украины". Посол Украины в Будапеште был вызван в МИД Венгрии в связи с обысками. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в свою очередь заявил, что планирует поднять вопрос об обысках на Закарпатье на встрече министров иностранных дел стран НАТО во вторник.