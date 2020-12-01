События

10:49 01.12.2020

В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 137 человек, 232 выздоровели

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В ВСУ за сутки Covid-19 заболели 137 человек, 232 выздоровели

137 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19 зафиксировано в Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки, сейчас болеет 3 тыс 45 человек, сообщает командование Медицинских сил ВСУ во вторник утром.

Госпитализирован 21 человек из общего числа заболевших за сутки, остальные 116 находятся на лечении дома под наблюдением медиков. У всех заболевших состояние здоровья пациентов удовлетворительное. У лечащихся дома наблюдается легкое течение болезни.

По данным командования Медсил, всего за время пандемии в рядах ВСУ выздоровели 7 тыс 296 человек, летальных случаев - 26.

Днем ранее сообщалось о 7 тыс. 64 выздоровевших и 3 тыс. 140 активных случаях болезни. Таким образом, за сутки в рядах ВСУ выздоровели 232 человека, количество болеющих уменьшилось на 95. Летальных случаев на минувшие сутки не было.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 431 человек, у 75 из них срок изоляции истекает в ближайшие три дня.

 

Теги: #всу #коронавирус
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