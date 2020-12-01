Минобороны Украины сделало первую закупку военных товаров через Агентство НАТО

Министерство обороны Украины сделало первую в истории закупку военных товаров без посредников через Агентство НАТО по поддержке и поставкам, сообщила миссия Украины при НАТО.

"Поздравляем Министерство обороны Украины с самостоятельным выходом на международные и конкурентные рынки! Завершилась первая в истории Минобороны закупка без посредников военных товаров через агентство НАТО по поддержке и поставкам для нужд ВСУ", - говорится в сообщении миссии в Twitter.