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09:24 01.12.2020

Рекордные $35 млрд потребуются в 2021г на гуманитарную помощь в мире - ООН

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Рекордные $35 млрд потребуются в 2021г на гуманитарную помощь в мире - ООН

На фоне пандемии число нуждающихся выросло на 40% - до 235 млн человек

Для помощи нуждающимся в мире в 2021 году нужно будет собрать рекордные $35 млрд, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на данные ООН.

Согласно оценкам доклада "Глобальный гуманитарный обзор", на фоне пандемии COVID-19 235 млн людей в мире потребуется в той или иной форме помощь. При этом численность такого населения выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом.

"Рост почти полностью обусловлен COVID-19", - заявил в свою очередь заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

В ООН указали, что пандемия в наибольшей степени затронула тех жителей Земли, которые и без нее находились в тяжелейших условиях. Отмечается, что впервые с 1990-х годов должны возрасти масштабы крайней нищеты, смертность от ВИЧ, туберкулеза и малярии, упасть продолжительность жизни.

"Вероятно, наиболее тревожное явление... это угроза возвращения голода, вероятно, сразу в нескольких местах", - отметил Лоукок.

Так, к концу 2020 года число крайне неблагополучных в плане продовольственной безопасности лиц в мире может достигнуть 270 млн человек - рост на 82% по сравнению с показателями до эпохи пандемии. Лоукок уточнил, что население Йемена, Буркина-Фасо, Южного Судана и северо-восточной Нигерии уже находится на грани голода, а ряд других стран и регионов, включая Афганистан и Сахель, "потенциально очень подвержены" этой опасности.

"Если мы пройдем через 2021 год без крупного голода, это будет большое достижение", - сказал Лоукок.

Финансовых средств, которые запросит ООН, должно хватить для помощи 160 млн наиболее уязвимых жителей 56 стран. В частности, ООН намерена получить $6 млрд для сирийцев, находящихся на территории Сирии и вне ее, и $3,5 млрд на 20 жителей Йемена, который столкнулся с худшим гуманитарным кризисом в мире. Значительные средства также планируется направить в Демократическую Республику Конго, Афганистан и Эфиопию.

Лоукок подчеркивал, что несмотря на размер требуемой помощи в $35 млрд, она все равно невелика по сравнению с тем, сколько хотят потратить богатые страны на спасение своих экономик в связи с последствиями пандемии.

"На кону - жизни огромного числа подвергающихся опасности людей, и цена спасения их жизней в действительности очень мала в сравнении со всеми прочими вызовами, с которыми мы имеем дело", - резюмировал он.

Однако, указывают СМИ, собрать $35 млрд в условиях глобального экономического кризиса может стать непростой задачей: так, в прошлом году собрали в два раза меньшую сумму - $17 млрд, хотя было запрошено $29 млрд.

Теги: #коронавирус #гумпомощь #оон
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