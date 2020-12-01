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07:57 01.12.2020

В результате непогоды обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

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В результате непогоды обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины – ГСЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) по состоянию на утро вторника обесточены 56 населенных пунктов в трех областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 30 ноября на 1 декабря в результате осложнения погодных условий (порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 56 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Сумская - 39, Одесская - 16 и Донецка - 1", – сказано в утренней сводке на сайте ГСЧС во вторник утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Теги: #непогода #гсчс #электроснабжение #украина
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