Число заражений COVID-19 в мире превысило 63,2 млн, жертв вируса - 1,46 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений COVID-19 в мире с начала пандемии достигло на 8:00 вторника 63 млн 229 тыс. 355 случаев, увеличившись за минувшие сутки на 494 тыс. 195, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

На утро вторника во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 467 тыс. 673 против 1 млн 459 тыс. 243 на утро понедельника, выздоровели более 40,5 млн.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 13 млн 540 тыс. 684 инфицированных COVID-19 (рост за истекшие стуки - 158 тыс. 3) и 268 тыс. 23 летальных исхода (рост - 1 тыс. 176), излечились более 5,1 млн.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где, по данным Минздрава страны, число инфицированных выросло за истекшие стуки на 31 тыс. 118 человек. Всего зафиксировано 9 млн 462 тыс. 809 случаев заболевания. Число скончавшихся увеличилось за сутки на 482 до 137 тыс. 621, поправились более 8,88 млн.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 6 млн 335 тыс. 878 заболевших, что на 31 тыс. 138 человек больше, чем сутками ранее, умерли 173 тыс. 120 больных (рост - 287), вылечились 5,6 млн человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистке по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 189,1. В США на 1 млн жителей скончался 827 человек, Индии - 99, Бразилии - 812.