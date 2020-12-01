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06:22 01.12.2020

Полицейские составили 8 админпротоколов на представителей сети массажных салонов за нарушение "карантина выходного дня"

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Полицейские составили 8 админпротоколов на представителей сети массажных салонов за нарушение "карантина выходного дня"

Полицейские составили 8 административных протоколов на представителей сети массажных салонов за нарушение "карантина выходного дня", сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В течение выходных полицейские обнаружили 7 массажных салонов одной сети, которые принимали посетителей и оказывали им услуги несмотря на действующие карантинные ограничения, установленные на территории государства в соответствии с решением правительства", - говорится в сообщении, на официальном сайте Нацполиции в понедельник вечером.

В сообщении отмечается, что сеть салонов работала в Волынской, Ивано-Франковской, Полтавской, Сумской, Харьковской областях и в Киеве.

"Во время проверок полицейские составили на администраторов 8 административных протоколов по статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - подытожили в полиции

 

Теги: #карантин #украина #полиция #штраф
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