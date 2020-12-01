Отсутствие наказания в виде лишения свободы за умышленное декларирование недостоверной информации не будет способствовать эффективному предотвращению коррупции - НАПК

Законопроект № 4441 не предусматривающий лишение свободы ни за умышленное декларирования недостоверной информации, ни за умышленное непредставление декларации не будет способствовать эффективному предотвращению коррупции, заявляют в пресс-службе Национального агентства по противодействию коррупции.

"Такие нормы только помогают коррупционерам избегать реальной ответственности за свои преступления. В то время, как в Польше, Латвии и Литве за непредставление декларации и декларирования недостоверных сведений можно получить реальный тюремный срок, мы просто будем давать коррупционерам возможность и дальше воровать", - отметил глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК отмечают, что за умышленное непредставление декларации предусмотрено только штраф от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов (от 42 500 грн до 51 000 грн), общественные работы и запрет занимать определенные должности.

В НАПК продолжают придерживаться ранее высказанной позиции и отмечает, что за умышленное указание недостоверных сведений на более чем 1 млн грн должно предусматриваться лишение свободы.

"Иначе - эффективное предотвращение коррупции будет невозможным", - подытожили в ведомстве.