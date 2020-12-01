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00:22 01.12.2020

Вопросы выхода из конституционного кризиса будут решаться постепенно – Корниенко

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Вопросы выхода из конституционного кризиса будут решаться постепенно – Корниенко

Верховная Рада будет постепенно решать вопросы, помогающие выйти из конституционного кризиса, заявляет первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

 "Кризис постепенно будет разрешаться. Первый этап -  это возвращение к уголовной ответственности  за недостоверные данные в декларации", - сказал Корниенко вечером в понедельник в эфире телеканала  "UA: перший"

По его словам, если до первого января 2021 года  этого не сделать, то "декларанты смогут не подавать  (декларации – ИФ) или обманывать  и не нести за это ответственности".

Народный депутат  отметил, что следующим этапом урегулирования ситуации  станет возвращение декларирования, восстановление норм законодательства с учетом позиции Конституционного Суда.

"Но с учетом  принципа того, что  для судей не может быть  какого-то отдельного  декларирования. У них же нет отдельной полиции или медицины. Они же в общей картине мира живут", - подчеркнул Корниенко.

Он также отметил, что параллельно будет разрешаться  ситуация и  с Конституционным Судом. "Это требует согласованной работы,  для начала - комитета правовой политики, он пока не собирался", - сказал Корниенко.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на согласительном совете  руководителей фракций и групп в понедельник подверг критике парламентский комитет по вопросам правовой политики, который в течении двух недель не смог провести заседание, несмотря на неоднократные просьбы спикера.

Источник: https://tv.suspilne.media/

Теги: #украина #корниенко
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