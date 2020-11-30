В двух районах Киева в воздухе выявили продукты горения - КГГА

В Дарницком и Днепровском районах Киева в воздухе выявили продукты горения, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"В Днепровском и Дарницком районах в воздухе зафиксированы продукты горения, специалисты советуют закрыть окна", - говорится в сообщении, на официальном сайте КГГА в понедельник вечером.

В КГГА отмечают, что речь идет об автомобильных газах, загрязняющих веществах, образующиеся в результате работы промышленных предприятий.

Мобильная лаборатория КАРС на территории двух районов фиксирует превышение в воздухе диоксида азота - в 5 раз; оксида азота - в 1,3 раза; диоксида углерода - в 4 раза; формальдегида - в 43 раза.

Учитывая ситуацию, специалисты рекомендуют: - ограничить пребывание на открытом воздухе; держать окна закрытыми, особенно ночью и ранним утром. При открытии окон завешивать форточки влажной тканью и периодически ее менять; включить системы кондиционирования и очистки воздуха; проводить влажную уборку, полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых, в частности рекомендуется пить подсоленную и минеральную щелочную воду, молочно-кислые напитки (обезжиренное молоко, молочную сыворотку), соки, минерализованные напитки, кислородно-белковые коктейли.