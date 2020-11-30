События

23:00 30.11.2020

SpaceX готовится в декабре запустить на орбиту четыре космических аппарата

1 мин читать
SpaceX готовится в декабре запустить на орбиту четыре космических аппарата

Американская компания SpaceX в декабре планирует вывести на орбиту с помощью своих ракет-носителей четыре космических аппарата, сообщает специализированный сайт Spaceflight Now.

В частности, в рамках контракта с NASA 5 декабря к Международной космической станции стартует ракета-носитель Falcon 9 с очередным грузовым кораблем Cargo Dragon, который доставит ее экипажу около 2,5 тонн продовольствия, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов.

Затем на орбиту SpaceX планирует вывести американский телекоммуникационный спутник SXM-7 и турецкий спутник связи Turksat 5A.

Во второй половине декабря тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX должна будет также вывести на орбиту секретный американский спутник NROL-108 в интересах Национального управления военно-космической разведки США (NRO).

Теги: #сша #запуски #spacex
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:25 30.11.2020
В штате Аризона подтвердили победу Байдена

В штате Аризона подтвердили победу Байдена

21:23 30.11.2020
В штате Аризона подтвердили победу Байдена

В штате Аризона подтвердили победу Байдена

20:21 30.11.2020
Белый дом украсили к Рождеству в патриотическом стиле

Белый дом украсили к Рождеству в патриотическом стиле

17:43 30.11.2020
Байден выдвинул кандидатуру экс-главы ФРС Йеллен на пост министра финансов США

Байден выдвинул кандидатуру экс-главы ФРС Йеллен на пост министра финансов США

14:46 30.11.2020
Глава фракции "Слуга народа" надеется на рефинансирование в 2021г. евробондов на $1 млрд под гарантии США

Глава фракции "Слуга народа" надеется на рефинансирование в 2021г. евробондов на $1 млрд под гарантии США

14:37 30.11.2020
Число путешественников в США в День Благодарения достигло пика с начала пандемии

Число путешественников в США в День Благодарения достигло пика с начала пандемии

08:33 30.11.2020
Байден получил травму, играя со своей собакой

Байден получил травму, играя со своей собакой

02:31 30.11.2020
Байден объявил о создании первой команды по коммуникациям Белого дома, состоящей из одних женщин

Байден объявил о создании первой команды по коммуникациям Белого дома, состоящей из одних женщин

23:35 29.11.2020
США должны до конца года получить вакцину от COVID-19 для 20 млн человек

США должны до конца года получить вакцину от COVID-19 для 20 млн человек

10:34 28.11.2020
Разведслужбы США считают, что за убийством иранского ученого стоит израильская разведка - СМИ

Разведслужбы США считают, что за убийством иранского ученого стоит израильская разведка - СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ЦИК досрочно прекратила полномочия Овручской городской ТИК в связи с систематическими нарушениями законодательства

В правительстве Украины пока не определились с форматом и датой будущего локдауна

Венецианская комиссия обнародует два срочных заключения по запросу Зеленского в отношении КС после 7 декабря

Власти Украины в понедельник будут определяться о целесообразности введения полного локдауна – совещание у президента

В Киеве коронавирус выявлен еще у 1 460 человек, 13 больных скончались - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

В двух районах Киева в воздухе выявили продукты горения - КГГА

Минздрав вероятно не будет продлевать сроки карантина выходного дня действовавшего в  Украине в ноябре - Степанов

Шмыгаль и Эрдоган обсудили вопросы торгово-экономического и энергетического сотрудничества

В Раде зарегистрирован законопроект о восстановлении ответственности за декларирование недостоверной информации: лишение свободы не предусматривается

В Турции полностью запретят выходить на улицу на выходных и вводят комендантский час по будням

Садовый считает, что во Львове нельзя вводить локдаун на рождественско-новогодние праздники

ВОЗ обещает постараться определить происхождение COVID-19

ЦИК досрочно прекратила полномочия Овручской городской ТИК в связи с систематическими нарушениями законодательства

ВСП призвал судей ВАКС "не искажать информацию и не создавать видимость предвзятого отношения к ним"

Банковский законопроект - "маяк" программы МВФ получил альтернативу авторства замглавы комитета Дубинского

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА