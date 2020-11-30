Минздрав вероятно не будет продлевать сроки карантина выходного дня действовавшего в  Украине в ноябре - Степанов

Министерство здравоохранения Украины вероятно, не будет рекомендовать продлевать сроки карантина выходного дня в Украине, который действовал в Украине в ноябре, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Окончательные результаты мы увидим на следующей неделе, как сработали все без исключения карантины выходного дня в течение трех пар выходных, которые были. Но хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не придерживались карантина выходного дня. Но все-таки видим тенденцию к уменьшению динамики роста ... Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально, украинцы не придерживались карантина в полном объеме, как мы прописывали" – рассказал Степанов в эфире телеканала "Украина 24".

На вопрос о возможности продления карантина выходного дня, министр ответил: "Не думаю, что мы будем делать такое предложение".

Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/6204-v-minzdrave-skazali-prodlyat-li-karantin-vyhodnogo-dnya