В штате Аризона подтвердили победу Байдена

Власти штата Аризона в понедельник сертифицировали результаты выборов президента США, согласно которым победу в штате одержал демократ Джо Байден, сообщают американские СМИ.

Госсекретарь штата Кэти Хоббс и губернатор Аризоны Даг Дьюси поставили свои подписи на документах, которые подтверждают, что Байден победил с перевесом в более чем 10 тыс. голосов.

"Мы успешно организуем выборы в Аризоне. Наша система надежная", - сказал Дьюси.

Хоббс в свою очередь отметила, что выборы были проведены "транспарентно и честно".

Трамп победил в штате Аризона в ходе выборов 2016 года. А Байден стал вторым демократом за 70 лет, который одержал победу в этом штате на президентских выборах.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее в ноябре. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования в нескольких штатах, в том числе - в Аризоне. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями.