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20:41 30.11.2020

В Турции полностью запретят выходить на улицу на выходных и вводят комендантский час по будням

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В Турции полностью запретят выходить на улицу на выходных и вводят комендантский час по будням

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил об ужесточении ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, сообщают турецкие СМИ.

Новые меры, которые начинают действовать со вторника, включают комендантский час по всей территории страны по будням - с 21:00 по местному времени до 05:00 утра.

Ограничения также вводят запрет на выход на улицу на выходных - с 21:00 вечера пятницы до 05:00 утра понедельника.

Эрдоган также сообщил, что в рамках новой серии мер молодым людям до 20 лет и пожилым людям старше 65 лет запрещено пользоваться общественным транспортом. Ресторанам разрешено работать только на доставку. Для посещения торговых центров нужно будет оформлять специальный пропуск.

До этого в Турции действовал комендантский час только по выходным. Однако заболеваемость коронавирусом в стране, несмотря на принятые меры, продолжала расти.

С начала вспышки COVID-19 в Турции зафиксировали более 600 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Более 13,5 тыс. человек скончались.

Теги: #карантин #турция #коронавирус
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