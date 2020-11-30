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20:21 30.11.2020

Белый дом украсили к Рождеству в патриотическом стиле

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Белый дом украсили к Рождеству в патриотическом стиле

Первая леди США Мелания Трамп в понедельник продемонстрировала украшенные к Рождеству залы Белого дома.

На фотографиях и видеокадрах, размещенных в Twitter-аккаунте супруги американского лидера, видно, как холлы и комнаты резиденции президента США украшены елями и праздничными декорациями, главным образом, в красных, золотых и синих оттенках.

Мелания Трамп отметила, что выбранная в этом году тема "Красивая Америка" призвана "отдать дань величию нашей великой нации".

Главная рождественская ель, привезенная в этом году в Вашингтон из штата Западная Вирджиния, размещена в Голубой комнате Белого дома. Украшения для нее создали учащиеся школ из самых разных частей страны.

Традиционно изготовили также пряничный Белый дом весом более 180 кг. Впервые в съедобную композицию включен Розовый сад, реновацию которого в этом году провели по инициативе Мелании Трамп.

В украшении резиденции американского президента принимали участие волонтеры со всей страны. В общей сложности на территории Белого дома установлены более 60 рождественских елок, развешаны гирлянды совокупная длина которых - около 400 метров.

Католики, протестанты и последователи многих православных церквей по всему миру отвечают Рождество в ночь на 25 декабря.

Теги: #сша #рождество #белый_дом
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