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20:04 30.11.2020

Садовый считает, что во Львове нельзя вводить локдаун на рождественско-новогодние праздники

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Садовый считает, что во Львове нельзя вводить локдаун на рождественско-новогодние праздники

При введении локдауна в Украине должна учитываться специфика каждого региона, заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Сейчас речь идет о локдауне. Правительство еще не решило окончательно, как он будет выглядеть, но он должен быть индивидуальным и учитывать специфику каждого региона. Например, мы понимаем, что Рождество отменить нельзя, ведь у нас в это время всегда особая атмосфера во Львове. Очень много людей хотят ее увидеть, и это нужно учесть, потому что никакие запреты действовать не будут", - заявил Садовый в эфире радио "Люкс", сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Мэр Львова предложил ежедневно мониторить ситуацию и сосредоточить усилия на соблюдении масочного режима и карантинных ограничений.

"Оно может дать больший эффект, чем просто резко все остановить. Жесткие ограничения могут быть очень большим ударом по экономике города. По стране нужно смотреть, где какая готовность есть, потому что если медицинская система готова, то это один вариант, если не готова - надо закрывать. Мы во Львове пока держим ситуацию", - подчеркнул он.

Садовый уточнил, что заполненность коек в городских коммунальных больницах составляет около 49%, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе остается стабильной.

Теги: #львов #локдаун
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