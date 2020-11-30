ВСП призвал судей ВАКС "не искажать информацию и не создавать видимость предвзятого отношения к ним".

В Высшем совете правосудия (ВСП) прокомментировали заявление Высшего антикоррупицонного суда (ВАКС) о вмешательстве одного из членов совета в работу судей, отметив, что решения совета по всем без исключения судьям основываются исключительно на законе.

"На рассмотрении совета наряду с сотнями других жалоб находится дисциплинарная жалоба Национальной ассоциации адвокатов Украины на действия судей Высшего антикоррупционного суда. Рассмотрение жалоб является конституционной функцией ВСП. В Ежегодном докладе "О состоянии обеспечения независимости судей в Украине" ВСП отмечал, что любая жалоба на действия судей не может расцениваться как вмешательство или давление на судью, поскольку такое обращение является неотъемлемым конституционным правом. Действующим законодательством не предусмотрено никаких ограничений права любого лица на обращение в ВСП с жалобой относительно дисциплинарного проступка судьи, в том числе и ограничений относительно обращения участника судебного производства с дисциплинарной жалобой до окончания судебного разбирательства дела", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой ВСП.

В совете отметили, что согласно действующему законодательству член ВСП, проверяющий жалобу, имеет право истребовать материалы судебного дела касательно завершенного процессуального действия.

"Член ВСП с учетом того, что на запрос касательно завершенного процессуального действия объяснения не были предоставлены, просил прислать заверенные копии постановлений суда. Наличие постановлений свидетельствует о завершении определенных процессуальных действий. Ознакомиться с этими постановлениями у члена ВСП возможности не было из-за того, что они не были внесены в Единый государственный реестр судебных решений", - пояснили в ВСП.

В совете отметили, что на текущий момент никакое решение по указанной жалобе не принималось. Проводится проверка. Уточняется также, что член ВСП, который истребовал копию постановления, не принимает участия в принятии решения по жалобе.

"Любые вопросы конфликта интересов разрешаются в порядке закона Украины "О Высшем совете правосудия" при рассмотрении дела Дисциплинарной палатой. Как только обращение судей Высшего антикоррупционного суда относительно вмешательства в их деятельность поступит в Высший совет правосудия, совет рассмотрит его в установленном законом порядке", - подчеркивается в сообщении.

ВСП призвал судей ВАКС "не искажать информацию и не создавать видимость предвзятого отношения к ним".

"Решения ВСП по всем без исключения судьям основываются исключительно на законе", - подчеркнули в совете.

Как сообщалось, коллегия судей ВАКС обратилась в ВСП и к генеральному прокурору Украины с сообщением о вмешательство в деятельность судей. В суде заявили, что один из членов ВСП истребовал копии материалов судебного дела, рассмотрение которого не завершено, предупреждая о привлечении судьи к ответственности в случае невыполнения такого требования. В суде считают, что требование является нарушением ч. 3 ст. 48 закона "О судоустройстве и статусе судей" и является проявлением вмешательства в деятельность судей.