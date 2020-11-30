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18:12 30.11.2020

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала текущих суток - ООС

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Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с начала текущих суток - ООС

Два нарушения режима "тишины" со стороны российских наемников зафиксировано с начала текущих суток на Донбассе, сообщается на странице Операции объединенных сил в соцсети Фейсбук.

"Так, режим прекращения огня противник нарушил, применив станковый противотанковый гранатомет и стрелковое оружие в районе Водяного. Кроме того, на этом же участке был обнаружен пролет вражеского БПЛА типа "Квадро"с пересечением линии разграничения. Выстрелами из стрелкового оружия вражеский беспилотный летательный аппарат был сбит", - отмечается в сообщении.

Подчеркнуто, что на других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

"Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет", - отмечено в сообщении.

 

Теги: #оос
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