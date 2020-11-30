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18:12 30.11.2020

Судьи ВАКС заявили о вмешательстве в их деятельность со стороны одного из членов ВСП

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Судьи ВАКС заявили о вмешательстве в их деятельность со стороны одного из членов ВСП

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) обратилась в Высший совет правосудия (ВСП) и к генеральному прокурору Украины с сообщением о вмешательство в деятельность судей.

"Так, одним из членов ВСП истребованы копии материалов судебного дела, рассмотрение которого не завершено, с целью оценки совершенных судьей процессуальных действий и принятых решений. Наряду с этим, истребование материалов сопровождалось предупреждением о привлечении судьи к ответственности, в случае невыполнения такого требования. По мнению судей, такие действия члена ВСП имеют признаки конфликта интересов, поскольку он осуществляет рассмотрение жалобы НААУ (Национальная ассоциация адвокатов Украины – ИФ), членом которой является указанный член ВСП", - сообщает пресс-служба ВАКС.

Коллегия судей ВАКС напомнила, что согласно положению ч. 3 ст. 48 закона "О судоустройстве и статусе судей" судья не обязан предоставлять объяснения по сути дел, которые находятся в его производстве. Таким образом, считают в ВАКС, требование члена ВСП предоставить копии материалов дела, рассмотрение которого не окончено, противоречит принципу независимости судей и является проявлением вмешательства в их деятельность.

Также коллегия ВАКС заявила об отводе указанного члена ВСП, поскольку его действия вызывают сомнения в его беспристрастности.

"С учетом вышесказанного, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда просит рассмотреть это сообщение и принять соответствующие меры реагирования, предусмотренные законодательством Украины", - указывается в заявлении.

Теги: #всп #вакс
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