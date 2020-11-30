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16:47 30.11.2020

На границе с РФ задержана партия контрабанды на 9 млн грн: изъяты духи, элитные часы и тесты на COVID-19 – Госпогранслужба Украины

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На границе с РФ задержана партия контрабанды на 9 млн грн: изъяты духи, элитные часы и тесты на COVID-19 – Госпогранслужба Украины

В Сумской области сотрудники отдела "Великая Писаревка" и пограничного оперативно-розыскного отдела "Краснополье" Государственной пограничной службы Украины вечером 29 ноября пресекли попытку контрабанды из России.

"Общий пограничный наряд от отдела "Великая Писаревка" и пограничного оперативно-розыскного отдела "Краснополье" Сумского отряда во время несения службы у населенного пункта Александровка, заметил на берегу р. Ворскла, которая протекает недалеко от границы, движение четырех неизвестных лиц. Чтобы задержать вероятных правонарушителей, пограничники осуществили предупредительный выстрел вверх. Однако лица, покинувшие свою ношу, прибегли к бегству на территорию Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

На месте были обнаружены 12 картонных ящиков, незаконно перемещенных с территории России. В них выявлено большое количество медицинских средств, в том числе тестов на выявление COVID-19, а также двое швейцарских часов класса "люкс" – "HUBLOT", эксклюзивные мужские запонки швейцарской компании "Patek Philippe", два флакона духов "Accento Sospiro" и "Sospiro Opera" и четыре футляра для хранения элитных часов.

На данный момент товар, общая стоимость которого предварительно оценивается в 9 млн грн, доставлен в пограничное подразделение. Продолжаются мероприятия по розыску лиц, причастных к противоправной деятельности.

Источник: https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20VIDEO%20-Iz-Rosii-namagalis-perepraviti-kontrabandu-na-9-milyoniv-griven-/

Теги: #рф #контрабанда
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