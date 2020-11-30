В Одессе учеников средних и старших классов с 1 декабря переводят на дистанционное обучение - горсовет

В Одессе ученики 5-11-х классов переходят на дистанционное обучение в связи с приростом заболеваемости среди преподавателей, сообщает пресс-служба городского совета.

"По состоянию на 30 ноября 2020 года в школах Одессы на карантин переведены 223 класса, на 70 классов больше, чем на прошлой неделе. Значительное увеличение произошло 26 и 27 ноября. Вследствие различных заболеваний пока болеют более 400 педагогов города, из них 191 - с подтвержденным диагнозом COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным горсовета, большинство заболевших - преподаватели 5-11-х классов, которые контактируют с большим количеством учеников разных классов.

"В связи с ростом заболеваемости среди учителей и необходимостью прервать контакты между детьми, сегодня, 30 ноября 2020 года, на дистанционном заседании оперативного штаба по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации рассмотрен вопрос о переходе 5-11-х классов на дистанционное обучение с 1 по 11 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов дал поручение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) подготовить соответствующее решение.

Источник: https://omr.gov.ua/ua/news/221723/