В Донецкой и Луганской областях 65 объектов инфраструктуры обустроят источниками солнечной генерации – Минреинтеграции

В 19 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей 65 объектов инфраструктуры будут оснащены источниками солнечной генерации, сообщили в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, соответствующий меморандум подписан между Министерством реинтеграции, НАК "Нафтогаз Украины" и Луганской и Донецкой облгосадминистрациями.

Отмечается, что проект "Стань на светлую сторону" реализуется при финансировании "Нефтогаза". Ориентировочная сумма инвестиций составляет около 100 млн грн.

Всего определено 65 локаций в 19 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, которые будут оснащены источниками солнечной генерации. В частности, будут оборудованы все КПВВ.

Кроме того, в Счастье будут оборудованы 2 детских сада, 2 школы, городской дворец культуры, в Новотроицком - 2 школы, в Станице Луганской, Авдеевке, Волновахе, Сартане - местные больницы и другие объекты. Всего будет обустроено 28 школ и детских садов, 7 медицинских учреждений, 4 дворца культуры, несколько парков, десятки пешеходных переходов, остановок и зон отдыха.