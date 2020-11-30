В Киеве полиция за выходные составила более 400 админпротоколов за нарушение карантинных ограничений

Правоохранители Киева в течение последних выходных составили 406 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, за выходные проверено 1 510 учреждений хозяйственной деятельности: развлекательные заведения, заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры.

По результатам этих проверок на должностных лиц составлено 198 админпротоколов по ч.1 ст.44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это предусмотрено наложение штрафа от 34 до 170 000 грн.

Также отмечается, что полицейские проверяли граждан на предмет ношения средств индивидуальной защиты. Так, за нарушение требований ч.2 ст.44-3 КУоАП составлено еще 208 административных протоколов, предусматривает штраф от 170 до 255 грн.

Как сообщалось, правительство установило действие карантина выходного дня в период с 00:00 субботы до 00:00 понедельника на территории Украины с 14 ноября 2020 до 30 ноября 2020 года.