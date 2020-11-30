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15:06 30.11.2020

Патриарх Варфоломей в августе посетит Украину - СМИ

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Патриарх Варфоломей в августе посетит Украину - СМИ

Вселенский патриарх Варфоломей в ходе встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем сообщил, что посетит Украину в августе 2021 года, сообщает издание Orthodox Times.

По данным интернет-портала, Константинопольский патриарх объявил, что посетит Украину с официальным визитом в День независимости Украины в августе следующего года, отвечая на приглашение президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщалось, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Турецкую Республику поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за поддержку территориальной целостности Украины и пригласил посетить страну после стабилизации ситуации с COVID-19.

Теги: #церковь #варфоломей #визит
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