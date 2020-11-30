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14:37 30.11.2020

Тысячи людей эвакуированы в Индонезии после извержения вулкана

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Тысячи людей эвакуированы в Индонезии после извержения вулкана

Более 4 тыс. людей эвакуированы из районов, прилегающих к месту извержения вулкана Или Левотолок на индонезийском острове Лембата, сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой индонезийское агентство по чрезвычайным ситуациям.

Сообщений о пострадавших не поступало.

В то же время столб пепла после извержения поднялся на высоту 4 км, из-за чего пришлось закрыть местный аэропорт и распространить информацию о трудностях аэронавигации.

Опасная зона вокруг кратера вулкана, проход в которую запрещен, расширена с 2 до 4 км.

Кроме того, власти посоветовали жителям использовать маски, чтобы защититься от вулканического пепла.

"Чтобы свести к минимуму воздействие вулканического пепла на здоровье, людям рекомендуется носить маски или другие средства для защиты глаз и кожи", - сказал представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий Радитья Джати.

Теги: #эвакуация #индонезия #вулкан
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