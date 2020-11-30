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14:37 30.11.2020

Число путешественников в США в День Благодарения достигло пика с начала пандемии

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Число путешественников в США в День Благодарения достигло пика с начала пандемии

Выходные после Дня Благодарения в США оправдали ожидания, оказавшись самым оживленным периодом путешествий с начала пандемии коронавируса, чему способствовали хорошая погода и более низкие цены на бензин, которые побудили некоторых американцев перемещаться на автомобиле, а не на самолете, пишет The Wall Street Journal.

Почти 50 млн человек, как ожидалось, отправятся в путешествие во время традиционных каникул по случаю Дня благодарения (в этом году отмечался 26 ноября), несмотря на ужесточение ограничительных мер и предупреждения органов здравоохранения, свидетельствуют данные американской организации AAA, занимающейся исследованиями и консалтингом в области туризма.

Центр по контролю за заболеваниями США 19 ноября рекомендовал американцам ограничить празднества и передвижения в День благодарения, чтобы не допустить роста заражений COVID-19.

Согласно данным AAA, общее количество туристов, которые в период с 25 по 29 ноября отъехали от дома не менее чем на 50 миль (80 км), снизилось более чем на 10% с рекордного уровня, установленного в прошлом году. В то же время авиакомпании, которым приходится пересматривать графики полетов из-за все более частой отмены бронирования авиабилетов в последние недели, отмечают, что количество путешественников соответствовало их ожиданиям.

Администрация транспортной безопасности (TSA) США сообщила, что количество человек, прошедших контроль в аэропортах, превысило 964 тыс. в субботу, что на 37% ниже показателя прошлого года, и составило более 1 млн 25 ноября - самый загруженный день в американских аэропортах с марта.

Столь высокая активность объясняется, в частности, благоприятными погодными условиями, пишет WSJ. Лишь около 200 рейсов по всей стране были отменены в минувшие выходные, тогда как общее количество рейсов снизилось примерно наполовину по сравнению с прошлым годом.

Многие из тех, кто, возможно, воспользовался бы самолетом, остались дома или путешествовали на автомобиле. AAA прогнозировала, что число поездок на автомобиле снизится примерно на 4% относительно показателя прошлого года, даже несмотря на падение цен на бензин до минимальных с 2015 года $2,13 за галлон 29 ноября.

Объем железнодорожных и автобусных перевозок, по оценкам AAA, сократился на 76% в праздничный период. Американский оператор железных дорог Amtrak пока не предоставил информации о пассажиропотоке в выходные по случаю Дня Благодарения.

Теги: #сша #день_благодарения
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